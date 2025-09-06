Λάρισα: Γυναίκες εξέδιδαν 20χρονη της κρατούσαν τα χρήματα και την απειλούσαν

Δύο γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Θύμα τους μια 20χρονη από την Κολομβία, που πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε μεγάλα ποσά ως εκδιδόμενο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το onlarissa, η νεαρή έφτασε στα τέλη του περασμένου μήνα στη χώρα μας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, που είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες. Μία από τις δύο γυναίκες κανόνιζε τα ραντεβού της 20χρονης με τους άνδρες.

Όταν η νεαρή δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η 20χρονη κατήγγειλε την υπόθεση σε οικείο της πρόσωπο και κατόπιν στην αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.