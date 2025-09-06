Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Φάμελλος από συλλαλητήριο στη ΔΕΘ: “Η μόνη επιλογή που έχει ο κ. Μητσοτάκης είναι να φύγει το συντομότερο”

Φάμελλος από συλλαλητήριο στη ΔΕΘ: “Η μό...

“Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα” τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα από το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Το “παρών” στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με φόντο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 89η ΔΕΘ έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε απονομιμοποιημένο.

 Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στα “πάρτι των καρτέλ”, στην ακρίβεια αλλά και στις ελλείψεις σε Υγεία και Παιδεία, όπως και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το έγκλημα των Τεμπών, υπογραμμίζοντας πως στον τόπο “αξίζει μία Προοδευτική Ελλάδα”.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

“Όσες υποσχέσεις και αν επινοήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

 Και ταυτόχρονα κάνουν πάρτι τα καρτέλ, γεμίζουν υπερκέρδη και η ακρίβεια γονατίζει και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τα εργατικά δυστυχήματα.

Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στην Υγεία και στην Παιδεία.

Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το έγκλημα των Τεμπών, που ακόμα συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.

 Ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο.

Αξίζει στον τόπο μας μία Προοδευτική Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και πρόταση για μία μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή.

Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους.

Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα: Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα“.

Ειδήσεις Τώρα

Αυστραλία: «Μην με δαγκώσεις» - Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ - BINTEO

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Δυτική Ελλάδα: Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2025- Η εικόνα στην Αχαΐα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σωκράτης Φάμελλος 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις