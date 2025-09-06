Back to Top
Εύβοια: Βίντεο με φώκια που «έκοβε» βόλτες και έκανε βουτιές στην παραλία της Λίμνης

Η φώκια έκανε βουτιές μπροστά από το ξενοδοχείο το Λύμνι και κέντρισε το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο

Μάρτυρες ενός πολύ χαριτωμένου περιστατικού βρέθηκαν τουρίστες και ντόπιοι στην Εύβοια, όπου μία φώκια έκανε… τις βουτιές της σε γνωστή παραλία.

Η φώκια εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (06.09.2025) να κάνει μπάνιο και βόλτες κατά μήκος της παραλίας της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια.

Το μικρό θηλαστικό έκανε μπάνιο και βουτιές μαζί με τον κόσμο που επίσης απολάμβανε το Σαββατιάτικο μπάνιο του στη θάλασσα, χωρίς να δείχνει σημάδια φόβου ή ανησυχίας.

Ορισμένοι, μάλιστα, την απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τηρώντας πάντως αποστάσεις ώστε να μην την ενοχλήσουν. Η φώκια έκανε βουτιές μπροστά από το ξενοδοχείο το Λύμνι και κέντρισε το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο!

Αρκετές φορές οι κάτοικοι, οι παραθεριστές και οι επισκέπτες έχουν… «χαζέψει» δελφίνια, αλλά μία φώκια να παίζει και να κολυμπά μπροστά στα μάτια τους, είναι εξαιρετικά σπάνιο.

