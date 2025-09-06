Πειραιάς: Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι - Σώοι οι 450 επιβάτες

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του κρουαζιερόπλοιου μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά
Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά όταν κρουαζιερόπλοιο, με σημαία Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης στο λιμάνι και συγκεκριμένα στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», το πρωί της Παρασκευής (5/9).
Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου στο πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.
Και οι 450 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό. Παράλληλα, το Λιμενικό απαγόρευσε τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί».
