ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη με drones και κάμερες - Οι συγκεντρώσεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Τα μέτρα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και τη μετακίνηση διμοιριών από την Αθήνα αλλά και από όμορους νομούς, ώστε η αστυνομική δύναμη που θα επιχειρεί στην πόλη να φτάσει τους 3.000 αστυνομικούς.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται drones και θωρακισμένα οχήματα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και ισχυρή δύναμη αστυνομικών, η οποία θα παραμείνει έως το πέρας της ομιλίας του πρωθυπουργού, το βράδυ των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Σε «φρούριο» έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη εξαιτίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς τα μέτρα ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) θα είναι εξαιρετικά αυστηρά.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα είναι κλειστοί

Από τις 15:00 έκλεισαν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Παράλληλα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους – θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Οι συγκεντρώσεις

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά.

Ο προγραμματισμός για τις κύριες συγκεντρώσεις:

-Στις 17:30 κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ,

-Στις 18:00 ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα του Βενιζέλου,

-Στις 18:00 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα,

-Στις 18:00 συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών στο πλακόστρωτο κοντά στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.