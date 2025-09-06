Στην Ιθάκη ο Μπόνο των U2

Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπόνο του δημοφιλούς συγκροτήματος U2. O τραγουδιστής έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα, το 2019, όταν και βρέθηκε στην Ύδρα.

Αυτή τη φορά, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε στην Ιθάκη, ενώ φωτογραφία τον δείχνει στο χωριό Εξωγή. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπόνο εθεάθη να απολαμβάνει το δείπνο του σε εστιατόριο του νησιού.

Ντυμένος στα μαύρα, ο τραγουδιστής που προτιμά να κρατά τη ζωή του ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείπνησε με την παρέα του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

πηγή protothema.gr