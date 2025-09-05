Το Επιμελητήριο Αχαΐας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Στο Περίπτερο 3, stand C5, θα φιλοξενούνται επιχειρήσεις του νομού, που εκπροσωπούν την τοπική παραγωγή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια .

Η συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις, όπως η ΔΕΘ, έχει ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σ’ ένα ευρύ κοινό, τόσο εγχώριο όσο και διεθνές, να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με εμπορικούς και επιχειρηματικούς φορείς, αλλά και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητά τους.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει τον σταθερό του στόχο να στηρίζει και να αναδεικνύει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των μελών του.

Η παρουσία των αχαϊκών επιχειρήσεων στη ΔΕΘ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής και της ποιότητας που χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.