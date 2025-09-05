Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου αποχαιρετά τον Παναγιώτη Χονδρό

Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων των συναδέλφων του.

Πιο συγκεκριμένα, τη βαθιά του θλίψη για την ξαφνική απώλεια του υπαλλήλου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. και συναδέλφου Παναγιώτη Χονδρού, σε ηλικία μόλις 48 ετών, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός. Όπως δήλωσε ο κ. Κατσαρός, ο εκλιπών, που για χρόνια εργαζόταν στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στην Πάτρα, υπήρξε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Ήταν άριστος συνεργάτης, πρόθυμος με υψηλό αίσθημα προσφοράς, ενώ διακρινόταν για τη σεμνότητά του.

Με συλλυπητήρια δήλωση του ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. Δημήτρης Κατσαρός αποχαιρετά τον Παναγιώτη Χονδρό που έφυγε από τη ζωή στα 48 του μόλις χρόνια.

Ο φορέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους

οικείους του εκλιπόντος, με την ευχή να είναι πάντα γεροί για να τον θυμούνται με αγάπη.

Όπως διαβάσαμε στο https://www.nafpaktianews.gr, και στο aitolianews.gr, ο Παναγιώτης (Πάνος) Χονδρός, πατέρας δύο παιδιών, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τον περασμένο Ιανουάριο και κατέληξε το μεσημέρι της Πέμπτης 4-9-2025 σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και σε όλη την τοπική κοινωνία της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 6-9, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

*Επίσης ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. με πρόεδρο του ΔΣ τον Μάριο Καραθανάση και γ. γραμματέα την Γιώτα Στεργιοπούλου, εκφράζει με ανακοίνωση του, τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Παναγιώτη Χονδρού, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

"Ο Παναγιώτης εργαζόταν για χρόνια στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Αιτωλοακαρνανίας στο οποίο επέστρεψε πρόσφατα μετά από ένα χρονικό διάστημα που εργάστηκε στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού στην Πάτρα.

Ο εκλιπών υπήρξε υπόδειγμα ήθους, αξιοπρέπειας και ταπεινότητας. Ήταν εξαιρετικός στη δουλειά του, συνεργατικός και πάντα πρόθυμος να προσφέρει. Ξεχώριζε για το ειλικρινές του ενδιαφέρον για όλους, τη σεμνότητά του και τη διαρκή παρουσία του σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις του Συλλόγου, τις οποίες στήριζε έμπρακτα με συνέπεια και ευθύνη.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο εργασίας, στον Σύλλογό μας και στις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν.

Θα κατατεθεί στεφάνι και, στη μνήμη του, ο Σύλλογος θα καταθέσει χρήματα στο «Χαμόγελο του Παιδιού», όπως πιστεύουμε ότι θα επιθυμούσε ο ίδιος, ενώ μέλη του Δ.Σ. θα παρευρεθούν στην κηδεία του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη".