Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει δυναμικά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, με δικό της περίπτερο (Περίπτερο 6, Stand 4), παρουσιάζοντας το πλούσιο πολιτισμικό, γαστρονομικό και παραγωγικό της κεφάλαιο.

Το περίπτερο της ΠΔΕ φιλοξενεί φέτος οκτώ Δήμους της Δυτικής Ελλάδας- Πατρέων (ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας), Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Ήλιδας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Πύργου - καθώς και τα Επιμελητήρια, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Ώρες λειτουργίας του περιπτέρου:

Σάββατο 6/9 & 13/9: 10:00 – 22:00

Κυριακή 7/9 & 14/9: 10:00 – 22:00

Καθημερινές: 16:00 – 22:00

Εκδηλώσεις και δράσεις

Οι Δήμοι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνεργάστηκαν στενά όλο το καλοκαίρι, προετοιμάζοντας τόσο τη συμμετοχή τους στο περίπτερο όσο και μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με επίκεντρο τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ειδικότερα:

• Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 12:30 – Χορευτική εκδήλωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Απιδεώνας, στο Περίπτερο 6.

• Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως τιμώμενη περιφέρεια, μαζί με τους Δήμους Ήλιδας και Αμφιλοχίας, συμμετέχει στη γαστρονομική εκδήλωση του Gastronomy Corner (Περίπτερο 6), με τοπικές συνταγές που θα παρασκευάσουν chefs της ΔΕΘ και θα προσφερθούν στους επισκέπτες.

Παράλληλα, το περίπτερο της ΠΔΕ θα φιλοξενεί βιτρίνες με τοπικά αγροτικά προϊόντα, θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό και θα παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη παράδοση της Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για την εξωστρέφεια και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας. Με ενιαία παρουσία, οι Δήμοι μας, τα Επιμελητήρια και η Περιφέρεια, προβάλλουμε τα προϊόντα, τον πολιτισμό, τη σύγχρονη δυναμική και τις δυνατότητες του τόπου μας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να διεκδικεί και να κατακτά τη θέση που της αξίζει».

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας θα συνοδεύσουν στην 89η ΔΕΘ, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.