Φωκίων Ζαΐμης: «Κανείς δεν θέλουμε να μένει πίσω, μέσα από τα έργα μας στοχεύουμε στην ισότητα και τη δικαιοσύνη- Βασικός ο ρόλος του έργου GAIN»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε στην ημερίδα για τη μελέτη επίσκεψης του ευρωπαϊκού έργου GAIN – Growth and Inclusivity in Cambodia’s Higher Education, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας ΑμεΑ και τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Τη διαρκή στήριξη της Περιφερειακής αρχής σε θέματα προσβασιμότητας ΑμΕΑ, μέσα από ολοκληρωμένα έργα και παρεμβάσεις, μετέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης σε όσους συμμετείχαν στην ημερίδα για τη μελέτη επίσκεψης του ευρωπαϊκού έργου GAIN – Growth and Inclusivity in Cambodia’s Higher Education.

Το έργο GAIN επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης θεσμικής αλλαγής, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και πλήρως συμπεριληπτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία στην Καμπότζη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Υποστηρίζουμε πλήρως την ανάγκη για ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό είναι ηθική μας υποχρέωση εάν στοχεύουμε αληθινά σε μια ισότιμη εκπαίδευση, σε κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη. Βασική μας αρχή είναι μέσα από τα έργα μας να εξασφαλίζουμε την ίση πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. To εν λόγω έργο αποτελεί ένα βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης θεσμικής αλλαγής. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές, στις υπηρεσίες και στις διαδικασίες. Κανείς δεν θέλουμε να μένει πίσω στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Η εκδήλωση έγινε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ευρωπαϊκός εταίρος του έργου και υπό την επίσημη αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Καμπότζης. Το έργο GAIN χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+ CBHE – Strand 3".