Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει για 1η φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Έκθεσης θα έχει δυναμική παρουσία πολυμελής αντιπροσωπεία του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου Ποντίων Απιδεώνας
Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για εξωστρέφεια και δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης.
Η παρουσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της χώρας, θα έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της προβολής της περιοχής με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, κι αφετέρου την ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας, καθώς στις παράλληλες εκδηλώσεις της Έκθεσης θα έχει δυναμική παρουσία πολυμελής αντιπροσωπεία του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου Ποντίων Απιδεώνας.
Στην 89η ΔΕΘ τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, θα εκπροσωπήσουν ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος θα έχει παράλληλα επαφές και ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, καθώς και ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Ιωάννης Θανασούλιας.
«Μετά την επιτυχή παρουσία του Δήμου μας στην 11η ΕΞΠΟΤΡΟΦ με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή μας, συμμετέχουμε ενεργά και στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα, για πρώτη φορά. Η παρουσία μας στον κορυφαίο αυτό θεσμό, είναι μία μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τις προοπτικές και τις δυνατότητες του Δήμου μας. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία συνεργασιών που ωφελούν τους συνδημότες μας και ενισχύουν τη θέση μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο 6 (stand 4) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, από το Σάββατο 6 έως την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η παρουσίαση του Χορευτικού του Συλλόγου Ποντίων Απιδεώνας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.30 μ.μ. στην αίθουσα Gastronomy Corner, του Συνεδριακού Κέντρου.
