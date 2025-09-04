Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει για 1η φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για εξωστρέφεια και δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης.

Η παρουσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της χώρας, θα έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της προβολής της περιοχής με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, κι αφετέρου την ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας, καθώς στις παράλληλες εκδηλώσεις της Έκθεσης θα έχει δυναμική παρουσία πολυμελής αντιπροσωπεία του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου Ποντίων Απιδεώνας.

Στην 89η ΔΕΘ τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, θα εκπροσωπήσουν ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος θα έχει παράλληλα επαφές και ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, καθώς και ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Ιωάννης Θανασούλιας.