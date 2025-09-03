Έναρξη της νέας χορευτικής σεζόν στον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών

Mε σύνθημά του "Ο Μετασχηματισμός μας περνά μέσα από τον πολιτισμό μας" ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της νέας χρονιάς για τα χορευτικά τμήματά του, υποδεχόμενος με τσίπουρο παλαιούς και νέους φίλους της ηπειρώτικης και πανελλήνιας μουσικοχορευτικής μας παράδοσης στον άνετο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο πολιτισμού με την επωνυμία "Το Σπίτι του Ηπειρώτη" (στην οδό Μουρούζη 14 -16).

AITHΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ https://forms.gle/VsNFWeqymwr6kAWH9

Τα μαθήματα είναι ανοικτά για οποιονδήποτε/οποιαδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στο γεμάτο προκλήσεις και μοναδικές εμπειρίες ταξίδι της παράδοσης, είτε είναι αρχάριος είτε προχωρημένος είτε ανήλικος είτε ενήλικος. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου (έτος ίδρυσης 1919), Δρ. Χάιδας Αλέξανδρος, "σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε σε ενήλικους, νέους, εφήβους και παιδιά το λαϊκό πολιτισμό κάθε γωνιάς του ελληνισμού, χωρίς προσπάθειες ακροβασιών χάριν εντυπωσιασμού. Όπως όλα τα τμήματά μας, έτσι και αυτά του χορευτικού καθημερινά γίνονται ανοιχτοί χώροι κοινωνικοποίησης, γόνιμου προβληματισμού και πειραματισμού, καθιστώντας τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο έναν από τους σημαντικότερους φορείς παραγωγής πολιτισμού".

- Έναρξη χορευτικών τμημάτων: Κυριακή, 28/9/2025 - Πρόεδρος: Χάιδας Αλέξανδρος - Χοροδιδασκαλία: Ελευθερία Λάμπρη.

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στα γραφεία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου, Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος, Πάτρα, από 7 έως 9.00 μ.μ., και στα τηλέφωνα: 2610224995, 6947507235, 6977965689.

Καλώς να ανταμωθούμε!, τονίζει τέλος η ανακοίνωση.