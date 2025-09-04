Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 7-9-2025 σε Χιόνα και Κυπαρίσσι Ερυμάνθου

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει αυτή την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, δύο εθελοντικές αιμοδοσίες.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Κυπαρίσσι Ερυμάνθου την 7/9/2025 από τις 9.30 το πρωί έως τις 13.30 (σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο).
Επίσης έχει προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία στη Χιόνα Ερυμάνθου την Κυριακή 7/9/2025, από 9.30 έως 13.30 σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.
Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους μας-συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.
Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.
Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.
«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».
