Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 7-9-2025 σε Χιόνα και Κυπαρίσσι Ερυμάνθου

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει αυτή την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, δύο εθελοντικές αιμοδοσίες.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Κυπαρίσσι Ερυμάνθου την 7/9/2025 από τις 9.30 το πρωί έως τις 13.30 (σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο).

Επίσης έχει προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία στη Χιόνα Ερυμάνθου την Κυριακή 7/9/2025, από 9.30 έως 13.30 σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.