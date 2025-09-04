Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Οι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με ένα έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια δολάρια) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την κατασκευή του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου και την εισαγγελική αρχή, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ΑΔΜΗΕ, διαχειριστής του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ, γράφει το πρακτορείο.

Το έργο έχει «σημαδευτεί» από πολλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

«Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) επιβεβαιώνει ότι διεξάγει έρευνα», γνωστοποιεί η υπηρεσία σε απάντηση προς το Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», διευκρινίζεται.

Όπως γράφει το πρακτορείο, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Νωρίτερα σήμερα (4/9) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως «δεν είχαμε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του καλωδίου».

πηγή ethnos.gr