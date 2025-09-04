Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα

Σήμερα είναι η μεγάλη ώρα για το παιχνίδι της Εθνικής μας με την Ισπανία, το τελευταίο στο Group C του Eurobasket 2025.

Ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη 4/9 στις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νίκης η ομάδα μας θα κατακτήσει την 1η θέση, ενώ σε περίπτωση ήττας η Εθνική Ελλάδας θα μπει σε περιπέτειες για την τελική της θέση.

Ειδικότερα, αν κερδίσουμε, είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας. Θα αποφύγουμε τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και θα συναντηθούμε, στους 8, με τον νικητή του παιχνιδιού Λετονία - Λιθουανία. Αν χάσουμε, θα είμαστε δεύτεροι έως τέταρτοι.

Σε αυτό το σενάριο θα παίξουμε με τη Γαλλία στη νοκ άουτ φάση και σίγουρα στα προημιτελικά θα παίξουμε με μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας ή Γερμανίας.