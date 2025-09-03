Παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά- Ζητά εξηγήσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Σε μια καθοριστική παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, καλείται να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής Σινά και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο μοναστήρι και ανάγκασαν το Πατριαρχείο να ζητήσει εξηγήσεις για τα γεγονότα.

Στην ανακοίνωση των Ιεροσολύμων αναφέρεται συγκεκριμένα:

Το Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περεταίρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση στην Ιερά Μονή Σινά κλιμακώνεται, καθώς, αν και οι «στασιαστές» μοναχοί έδειξαν διάθεση συνεννόησης και αποδέχθηκαν την πρόταση να δρομολογήσει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά τη διαδοχή του, ο ίδιος στη συνέχεια ανακάλεσε και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε μάλιστα ενημερώσει σχετικά την Αθήνα, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλους θρησκευτικούς παράγοντες για την αποδοχή της πρότασης για δρομολόγηση της διαδοχής του -μια κίνηση, η οποία εκτιμήθηκε ως σοβαρό βήμα και συμβολή για την επίλυση της κρίσης, η οποία μάλιστα θα εξασφάλιζε και μια αξιοπρεπή και εύσχημη αποχώρησή του από την θέση του Αρχιεπισκόπου, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει και να έχει λόγο στη Μονή.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι προσπάθειες που κατέβαλαν τις τελευταίες ημέρες ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλατζής και ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο Ν. Παπαγεωργίου θα ευοδώνονταν και θα οδηγούσαν σε συμφωνία, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ενημέρωσε αιφνιδιαστικά χθες, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, τινάζοντας έτσι στον αέρα τη συμφωνία.

Το αδιέξοδο έτσι συνεχίζεται και πλέον απειλεί την ίδια τη Μονή. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός γίνεται πλέον τροχοπέδη για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μονή του Σινά, καθώς εξανεμίζονται τα περιθώρια για συμβιβαστική ενωτική λύση.