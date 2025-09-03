Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Δωροεπιταγές για αγορά γραφικής ύλης και σχολικής τσάντας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων - Ε.Α.Υ. Αχαΐας, με την συμμετοχή της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στηρίζοντας και φέτος τα τέκνα των μελών της, που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τους παρέδωσε δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ για αγορά γραφικής ύλης και σχολικής τσάντας από βιβλιοπωλείο των Πατρών, σε μία λιτή εκδήλωση που οργανώθηκε προς τιμήν τους, την Τρίτη 2/9/2025, στην Λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου Αχαΐας.