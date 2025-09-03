Back to Top
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Δωροεπιταγές για αγορά γραφικής ύλης και σχολικής τσάντας

Για τα παιδιά των μελών της, που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων - Ε.Α.Υ. Αχαΐας, με την συμμετοχή της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στηρίζοντας και φέτος τα τέκνα των μελών της, που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τους παρέδωσε δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ για αγορά γραφικής ύλης και σχολικής τσάντας από βιβλιοπωλείο των Πατρών, σε μία λιτή εκδήλωση που οργανώθηκε προς τιμήν τους, την Τρίτη 2/9/2025, στην Λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου Αχαΐας. 

Ευχόμαστε καλή καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά των συναδέλφων μας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΣ της Ε.Α.Υ. Αχαΐας όπου πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Αγγελόπουλος και γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Αποστόλου.

