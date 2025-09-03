Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σύρο

Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με το δραστήριο χορευτικό τμήμα του συμμετείχε με χαρά και τιμή στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σύρο σε μια όμορφη εκδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο του νησιού.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος στον χαιρετισμό του μετέφερε τις εγκάρδιες ευχές των μελών του Συλλόγου, ενώ εξέφρασε τη ευγνωμοσύνη του για τη φιλοξενία στο νησί της πολιτισμικής άνθισης, τη Σύρο. Επιπλέον, εστίασε στα κοινά αρχαιολογικά μνημεία της Πάτρας και της Σύρου που μαρτυρούν κοινά πολιτισμικά στοιχεία, όπως το Θέατρο Απόλλων που έλαβε χώρα το φεστιβάλ στο νησί και αποτελεί στολίδι τόσο για το νησί όσο και για την Πάτρα. Ακόμα, τόνισε τη σημαντική συνεισφορά των συνεργασιών των πολιτιστικών συλλόγων στον πολιτισμό και την ανάγκη διεύρυνσης αυτών των συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω τέτοιων δημιουργικών φεστιβάλ, που ενώνουν τους συλλόγους και εμπλέκουν τις τοπικές κοινότητες στην παραγωγή πολιτισμικού έργου μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους.