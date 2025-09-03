Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σύρο

Η όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημαρχείο του νησιού, στην Ερμούπολη
Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με το δραστήριο χορευτικό τμήμα του συμμετείχε με χαρά και τιμή στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σύρο σε μια όμορφη εκδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο του νησιού.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος στον χαιρετισμό του μετέφερε τις εγκάρδιες ευχές των μελών του Συλλόγου, ενώ εξέφρασε τη ευγνωμοσύνη του για τη φιλοξενία στο νησί της πολιτισμικής άνθισης, τη Σύρο. Επιπλέον, εστίασε στα κοινά αρχαιολογικά μνημεία της Πάτρας και της Σύρου που μαρτυρούν κοινά πολιτισμικά στοιχεία, όπως το Θέατρο Απόλλων που έλαβε χώρα το φεστιβάλ στο νησί και αποτελεί στολίδι τόσο για το νησί όσο και για την Πάτρα. Ακόμα, τόνισε τη σημαντική συνεισφορά των συνεργασιών των πολιτιστικών συλλόγων στον πολιτισμό και την ανάγκη διεύρυνσης αυτών των συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω τέτοιων δημιουργικών φεστιβάλ, που ενώνουν τους συλλόγους και εμπλέκουν τις τοπικές κοινότητες στην παραγωγή πολιτισμικού έργου μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους.
Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Καρασπήλιος ευχαρίστησε θερμά, τον κ. Πρασσάκη και την Αντιδήμαρχο πολιτισμού, κ. Μενδρινού για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς λειτούργησαν ως συγκυρηναίοι στο έργο και στη διάσωση του πολιτισμού και της παράδοσης και ανέφερε ότι προσβλέπει και σε μελλοντικές συνεργασίες που παράγουν πολιτισμικό έργο. Τέλος, ο Σύλλογος των Αρκάδων Πάτρας αντάλλαξε δώρα με την Αντιδήμαρχο, καθώς προσέφερε τοπικά προϊόντα από την Αρκαδία και την πόλη της Πάτρας.
Ως Σύλλογος είμαστε περήφανοι γι’ αυτή μας την παρουσία που δείχνει ότι το χορευτικό μας τμήμα που λειτουργεί μόλις τρία χρόνια, έχει μεράκι και αγάπη και γι’ αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και αυτό οφείλεται τόσο στη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπεύθυνης του χορευτικού, κ. Άννας Χονδρολέου, αλλά και στην κατάλληλη καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου, κ. Κωνσταντίνου Σουλτανά. Ευχόμαστε και σε επόμενες πολιτιστικές συνεργασίες και επιτυχίες, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση!
