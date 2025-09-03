Back to Top
Καλάβρυτα: Πυρκαγιά στο Σκεπαστό τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτολιβαδική περιοχή στο Σκεπαστό Καλαβρύτων.

Η φωτιά ήταν αρκετά επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή και της εγγύτητας σε επιχειρήσεις. Με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, καθώς και με τη συνδρομή μηχανημάτων έργων, η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

