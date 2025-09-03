Στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια απ’ το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια απ’ το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη παρέστη ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Με αφορμή δε τις εκδηλώσεις μνήμης, το απόγευμα της Δευτέρας, συνεκλήθη σε συνεδρίαση και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας «Ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940 - 1945», υπό την προεδρία του κ. Παπαδόπουλου.

Το πρωί της Τρίτης 2-9, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, τελέστηκε Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Χορτιάτη χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

Ο κ.κ. Βαρνάβας μετέφερε τις πατρικές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και μίλησε για την αξία της ενότητας και της συνεργασίας. «Ας κρατάει ο άρχων της Ειρήνης την πατρίδα μας τόπο Ειρήνης και ο καθένας από εμάς ας γίνει εργάτης της Ειρήνης ξεκινώντας από τον εαυτό του», είπε μεταξύ άλλων στον μνημόσυνο λόγο του.