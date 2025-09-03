RGC 2025: Διαθέσιμος ο Απολογισμός και τα Πρακτικά

"Το 13ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC 2025) ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο 12 έως 14 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αφήνοντας πίσω του πολύτιμες γνώσεις, γόνιμες συζητήσεις και νέες συνεργασίες", όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.

Και συνεχίζει:

Μπορείτε να δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου στο παρακάτω σύνδεσμο:

Απολογισμός RGC 2025

Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αναλυτικά τα Πρακτικά της διοργάνωσης, τα οποία συγκεντρώνουν όλα τα βασικά σημεία των εισηγήσεων των ομιλητών και τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν:

Πρακτικά RGC 2025

Τα αρχεία αυτά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αναφοράς και οδηγό για τα επόμενα βήματά μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τη συμβολή σας στην επιτυχία της διοργάνωσης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το RGC 2026 που θα πραγματοποιηθεί 19-21 Μαΐου 2026"καταλήγει η ανακοίνωση.