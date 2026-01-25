New York Times: Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή για καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν «με όλα τα μέσα»- «Οργανωμένη σφαγή από το κράτος»

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Εντολή προς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν να καταστείλει τις διαδηλώσεις της 9ης Ιανουαρίου με «όλα τα απαραίτητα μέσα» φέρεται να έδωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή (25.01.2026), που επικαλείται δύο αξιωματούχους. Παρότι ο εκτεταμένος αποκλεισμός του διαδικτύου στο Ιράν δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση της βίας που εκτυλίσσεται στη χώρα, η εφημερίδα αναφέρει ότι κατάφερε να επαληθεύσει βίντεο από τις αρχές Ιανουαρίου. Σε αυτά καταγράφεται προσωπικό ασφαλείας του καθεστώτος να ανοίγει πυρ εναντίον διαδηλωτών σε τουλάχιστον 19 πόλεις του Ιράν, καθώς και σε έξι διαφορετικές γειτονιές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους δρόμους με εντολή «να πυροβολούν για να σκοτώσουν» και τους δόθηκε εντολή να μην δείξουν κανένα έλεος στους διαδηλωτές. «Δεν πρόκειται απλώς για βίαιη καταστολή διαδηλώσεων. Πρόκειται για μια σφαγή που οργανώθηκε από το κράτος», ανέφεραν στους Times, επικαλούμενοι τον Ράχα Μπαχρίνι, δικηγόρο και ερευνητή για το Ιράν στην Διεθνή Αμνηστία. Πισώπλατοι πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί στους δρόμους, γεμάτα νεκροτομεία. Δεκάδες Ιρανών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις, καθώς και μέλη των οικογενειών των θυμάτων, έδωσαν επίσης συνεντεύξεις στην Times υπό τον όρο της ανωνυμίας «από φόβο για αντίποινα».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες Η ξαδέλφη της 45χρονης Nasim Pouraghayee, που σκοτώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στη γειτονιά Sadeghiyeh της Τεχεράνης, είπε στους Times πώς η Pouraghayee «είχε πυροβοληθεί στο λαιμό και ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της, Ali». «Έπεσε στο έδαφος και άρχισε να φτύνει αίμα», περιέγραψε η ξαδέλφη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Αλί είχε καλέσει βοήθεια, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση από το πλήθος που αποχωρούσε. Τελικά, ο Αλί σήκωσε ο ίδιος το σώμα της συζύγου του, που είχε αρχίσει να κρυώνει, και περπάτησε για πάνω από μία ώρα για να φτάσει στο αυτοκίνητό τους, πριν την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της. Μια 50χρονη σχεδιάστρια μίλησε στους Times για τη δική της εμπειρία στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου εκείνη και ο σύζυγός της συνάντησαν τους Μπασίτζ, μια παραστρατιωτική εθελοντική δύναμη πιστή στον Χαμενεΐ. Ο σύζυγός της πυροβολήθηκε στο κάτω μέρος της πλάτης, και ένα μέλος των Μπασίτζ απείλησε να τη σκοτώσει, «αλλά είχε ξεμείνει από σφαίρες», επιτρέποντάς της να επιβιώσει. Οι Times μίλησαν επίσης με έναν 40χρονο καταστηματάρχη που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στο Πάρς στην Τεχεράνη, μια μεσοαστική γειτονιά της Τεχεράνης, και είδε δύο νεαρούς άνδρες να δέχονται σφαίρες στην πλάτη. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από τους Times επιβεβαιώνουν την αφήγηση, δείχνοντας κάτι που μοιάζει με δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν διαδηλωτές από την οροφή ενός αστυνομικού τμήματος στο Πάρς, ενώ στο παρασκήνιο ακούγονται φωνές «Θάνατος στον Χαμενεΐ». Άλλα πλάνα δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να πετούν δακρυγόνα στο πλήθος, και να χτυπούν διαδηλωτές με γκλομπς ενώ πτώματα των νεκρών να κείτονται διάσπαρτα στο δρόμο. Μια νοσοκόμα που εργάζεται στο νοσοκομείο Nikan της Τεχεράνης παρομοίασε το νοσοκομείο με ζώνη πολέμου, ενώ ένας γιατρός στο νοσοκομείο Shohada Tajrish εξήγησε ότι μεταξύ 9 και 10 Ιανουαρίου, το νοσοκομείο δεχόταν περίπου 70 διαδηλωτές με τραύματα από πυροβολισμούς ανά ώρα.

