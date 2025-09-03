Πάτρα: Ο Ανοικτός Τρύγος στο Castro Clauss επιστρέφει και φέτος

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Ο θεσμός του Ανοικτού Τρύγου στο Castro Clauss επιστρέφει και φέτος, έτοιμος να μας χαρίσει μια αξέχαστη εμπειρία.
Περισσότερο από μια εκδήλωση, ο Ανοιχτός Τρύγος αποτελεί τη ζωντανή δέσμευση του οινοποιείου να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία που μυεί τους συμμετέχοντες στον οινικό κόσμο. Ως πρεσβευτής της οινικής τέχνης, της παράδοσης και του πολιτισμού, το Castro Clauss συνεχίζει να γεφυρώνει παρελθόν και παρόν, προσφέροντας σε κάθε επισκέπτη μια μια μοναδική επαφή με την ιστορία και τον κόσμο του κρασιού, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών.
Τοποθεσία: Οινο-Κάστρο Castro Clauss
Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα: 8:00 π.μ.
Παρακαλώ δηλώστε την συμμετοχή σας στο email achaia@clauss.gr μέχρι τις 04/09/2025
