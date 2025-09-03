Εκδήλωση για τα 51χρονια του ΠΑΣΟΚ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στο Ζάππειο σήμερα το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη φετινή 3η Σεπτέμβρη.