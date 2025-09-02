Διαρροή emails αποδήμων: Σε δίκη η Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και ακόμη τρία πρόσωπα

Στις 24 Νοεμβρίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Aννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κατηγορούμενοι είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης -είχε απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Οι τέσσερις κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παραπομπή τους σε δίκη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τον περασμένο Ιούλιο.

Για την υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλει πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και την πρώην ευρωβουλευτή και 10.000 στον πρώην γ.γ. Αποδήμων της Ν.Δ. και τον πρώην οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Νέα Δημοκρατία αλλά επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στα τρία πρόσωπα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεκάδες αγωγές αποδήμων, που ζητούν αποζημίωση για το περιστατικό διαρροής.







