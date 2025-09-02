Back to Top
Πάτρα: Αλαλούμ με λεωφορείο από Ρίο, γεμάτο φοιτητές- Σταματημένο για πάνω από μισή ώρα στην πλατεία Νόρμαν

Κόλλησε" λεωφορείο λόγω σταθμευμένου- Αγανάκτησαν οι επιβάτες

"Κόλλησε" λεωφορείο φυσαρμόνικα της γραμμής 6 που καλύπτει και το Πανεπιστήμιο, στην οδό Νόρμαν και Μουρούζη, λόγω σταθμευμένου οχήματος.

Το λεωφορείο, λόγω μεγάλου όγκου και του παρκαρισμένου, δεν μπορεί να στρίψει με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί στο σημείο για περισσότερο από μισή ώρα, όπως καταγγέλει επιβάτης, στο thebest.gr.

Οι επιβάτες, κατα κύριο λόγο φοιτητές, αγανάκτησαν και κάποιοι αποφάσισαν να κατέβουν και να φτάσουνε στον τελικό προοσιμό τους με τα πόδια.

