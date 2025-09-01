Πάτρα Ενωμένη: Κοινή πρόταση- ψήφισμα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταθέτουν κοινή πρόταση- ψήφισμα, εκφράζοντας ανησυχία για την έκταση των πυρκαγιών και ζητώντας άμεσες ενέργειες από το Δήμο Πατρέων.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" αναφέρει τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων αποφασίζει και ζητά:

1) Tη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών για τη διερεύνηση και απόδοση τυχών ευθυνών, σε οποιοδήποτε επίπεδο του μηχανισμού πρόληψης και πυρόσβεσης.

2) Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση προς αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν βλάβη.

3) Άμεση και πλήρη αποκατάσταση των πυρόπληκτων και την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων από το κεντρικό κράτος.

4) Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Δήμο Πατρέων με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

5) Την ενίσχυση του Δήμου Πατρέων με επιπλέον χρηματοδότηση για την πολιτική προστασία και την ενίσχυση του με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

6) Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ της πόλης με στόχο αφενός την εμπόδιση της επέκτασης των δασικών πυρκαγιών αλλά και τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών μέσων.

7) Εκπόνηση μελετών για διανοίξεις και έργα αγροτικών και δημοτικών οδών και για κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων.

8) Τοποθέτηση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου περιμετρικά της πόλης ώστε τα ελικόπτερα πυρόσβεσης να εφοδιάζονται άμεσα με νερό.

9) Επικαιροποίηση των καταλόγων εθελοντών ανά Κοινότητα, του διαθέσιμου εξοπλισμού και τη δρομολόγηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία του εθελοντισμού.

10) Ενίσχυση με μέσα πυρόσβεσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην Ξερόλακκα.

11) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών -γεννητριών στα αντλιοστάσια και γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΠ και συντήρηση των υδροστομίων των κρουνών πυρόσβεσης.

12) Τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάθε αρμόδιου φορέα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών.

13) Τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια) για ένταξη του Δήμου Πατρέων για χρηματοδότηση σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

14) Την επικαιροποίηση του δικτύου κρουνών πυρόσβεσης στον Δήμο Πατρέων και τοποθέτησης νέων κρουνών όπου απαιτείται.

15) Την άμεση συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δασαρχείου για τον καθαρισμό των καμένων εκτάσεων και την δημιουργία κορμοδεμάτων, καδοπλεγμάτων και κορμοφραγμάτων σύμφωνα με τα όσα η τεχνική και η επιστήμη απαιτεί.

16) Τη συμβολή της Ολυμπίας Οδού στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα των παρόδιων της Ολυμπίας Οδού εκτάσεων, αλλά και στην αναδάσωσή τους.

17) Την άρση αποκλεισμού περιοχών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχουν μοναδική πρόσβαση, με την δημιουργία εναλλακτικών οδεύσεων (π.χ. Τσουκαλέικα ανάντι της Ολυμπίας Οδού).

18) Την άμεση αποκατάσταση όλων των κατεστραμμένων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και τον πλήρη καθαρισμό τους με κατάλληλα κλαδέματα όλης της φύτευσης που βρίσκεται δίπλα από το δίκτυο σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές.