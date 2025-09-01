Back to Top
Αφγανιστάν: Βαρύς ο απολογισμός του σεισμού- Φόβοι για αγνοούμενους και κατολισθήσεις

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στα συντρίμμια

Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν ξεπέρασαν τους 810, ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 2.800. Ενώ ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά.

Οι περισσότεροι νεκροί καταγράφονται στην ανατολική επαρχία Κουνάρ όπου ισοπεδώθηκαν τρία χωριά. Κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν οι πληγείσες περιοχές, με τα κατασκευασμένα από πλίνθους σπίτια τα οποία είναι διάσπαρτα στις πλαγιές, ήρθαν αντιμέτωπες και με τις έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες -κάτι που ενισχύει τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

 

 

Συγκλονίζουν μαρτυρίες των πληγέντων

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες των πληγέντων συγκλονίζουν.

«Ήμουν μισοθαμμένος και αδυνατούσα να βγω. Η γυναίκα μου και οι δύο γιοι μου είναι νεκροί και ο πατέρας μου είναι τραυματίας και βρίσκεται στο νοσοκομείο μαζί μου. Μείναμε παγιδευμένοι για τρεις με τέσσερις ώρες μέχρι που έφτασαν άνθρωποι από άλλες περιοχές και με τράβηξαν έξω», είπε τραυματίας στο Associated Press από το νοσοκομείο Nangarhar, όπου νοσηλεύεται.

Άλλος τραυματίας περιέγραψε στο BBC ότι ξύπνησε από το ισχυρό τράνταγμα. «Έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, συνοδευόμενος από ήχους που ήταν πολύ τρομακτικοί. Δεν κοιμηθήκαμε μέχρι το πρωί. Μετά τον σεισμό, υπήρξαν μικρές δονήσεις, και εξακολουθούν να υπάρχουν».

«Τα παιδιά είναι κάτω από τα ερείπια. Οι ηλικιωμένοι είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε επιζώντας στο Associated Press και πρόσθεσε, «χρειαζόμαστε βοήθεια εδώ».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

