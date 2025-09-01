Back to Top
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Η σύσκεψη για τις πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Το ολιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα

Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για την κατάρτιση ολιστικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας για την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στα γραφεία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιείται η σύσκεψη με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και επαγγελματικών επιμελητηρίων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής πρότασης για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον των πληγεισών περιοχών.

Το πλαίσιο της πρότασης για την κατάρτιση ολιστικού σχεδίου, από το ΤΕΕ, περιλαμβάνει:

-Αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου πρόληψης.

- Καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων σε υποδομές, οικισμούς, παραγωγική δραστηριότητα και περιβάλλον.

- Στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης με ορίζοντα 20ετίας, που θα συνδυάζει τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.

- Μέτρα ανθεκτικότητας απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές, βασισμένα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την κλιματική προσαρμογή.

- Ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, ώστε να συνδιαμορφωθούν οι προτεραιότητες για την «επόμενη μέρα».

- Συνέργειες των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΟΕΕ, Επιμελητήριο Αχαΐας, Πανεπιστήμιο, Σύλλογοι), που θα λειτουργήσουν ως ενιαίος μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης.

