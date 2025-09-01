Τρύφωνας Σαμαράς: «Μου έστειλε μήνυμα η φίλη της οδηγού της Porsche να σβήσω τις αναρτήσεις στα social social»

Για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε μια 45χρονη επιχειρηματίας, με την Porsche της τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου στη Θέρμη, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος εκείνο το βράδυ γνώρισε την 45χρονη από τη Θεσσαλονίκη, διασκέδασε μαζί της και μάλιστα είχε επιβιβαστεί στην Porsche πριν το τροχαίο ατύχημα, βρέθηκε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής Power Talk του ΣΚΑΪ με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Ο γνωστός hair stylist τόνισε αρχικά: «Την γνώρισα εκείνο το βράδυ με την προτροπή ενός φίλου μου, δημοσιογράφου. Ήμασταν μαζί 3-4 ώρες. Όταν είμαι σε έναν χώρο μου μιλάει πολύς κόσμος και δεν βλέπω τι κάνουν οι άλλοι (αν πίνουν ή όχι αλκοόλ).

Πήγα για να κάνω δουλειά μαζί της, δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία, μετά τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη.

Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα, δεν ήταν κολλητή μου. Δεν έδωσα σημασία».