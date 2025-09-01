Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αθηνών- Κορίνθου- ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς μία νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Λόγω του συμβάντος είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ εκατοντάδες αυτοκίνητα παρέμεναν ακινητοποιημένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα korinthostv.gr.

Δείτε τα βίντεο: