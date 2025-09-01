Σι, Πούτιν και Μόντι δηλώνουν ενωμένοι παρά τις διαφορές

Σκηνικό που έμοιαζε φτιαγμένο για διεθνές ακροατήριο εκτυλίχθηκε στην ανατολική Κίνα, όπου οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, με σφιχτές χειραψίες και δηλώσεις φιλίας στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, περπάτησε πλάι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ανταλλάσσοντας εγκάρδιες χειραψίες πριν συναντήσουν τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι τρεις ηγέτες σχημάτισαν κύκλο, με τον Πούτιν να χαμογελά πλατιά και τον Μόντι να ξεσπά σε γέλια, ενώ σε κάποια στιγμή ένωσαν και τα χέρια τους, εικόνα που αναβίωσε την ιδέα μιας «τρόικας» Πεκίνου – Μόσχας – Νέου Δελχί.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η δημόσια επίδειξη συνοχής στέλνει μήνυμα εναλλακτικής παγκόσμιας τάξης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που η διοίκηση Τραμπ έχει διαταράξει τις ισορροπίες με εμπορικούς δασμούς και κυρώσεις.

Ο Μόντι, που βρέθηκε στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, θέλησε να δείξει ότι η Ινδία διαθέτει και άλλους στρατηγικούς συμμάχους.

Στις ομιλίες τους, ο Σι κάλεσε τα μέλη να αντιταχθούν στη «νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου» και σε «μπλοκ αντιπαράθεσης», ενώ ο Πούτιν επανέλαβε τις αιτιάσεις του για τη Δύση στον πόλεμο της Ουκρανίας και τόνισε ότι είχε ενημερώσει ήδη τον Σι για τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Μόντι, από την πλευρά του, μίλησε για «πολυμερή και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια τάξη», διεκδικώντας μεγαλύτερο ρόλο για την Ινδία.

Το κλίμα ζεστάθηκε περαιτέρω, με τον Μόντι να μοιράζεται το αυτοκίνητο του Πούτιν, πριν από μια 50λεπτη συζήτηση – πριν από τη διμερή συνάντηση.

«Οι συνομιλίες μαζί του είναι πάντα ουσιαστικές», έγραψε ο Ινδός πρωθυπουργός, αναρτώντας φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρά τις εντυπώσεις, οι διαφορές παραμένουν: Κίνα και Ινδία συγκρούονται για τα σύνορα, ενώ η Ινδία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δυτική στήριξη με μια Ρωσία υπό κυρώσεις.

Το Πεκίνο, παρότι προβάλλει στενή συνεργασία με τη Μόσχα, ανησυχεί για την αυξανόμενη ρωσική επιρροή στη Βόρεια Κορέα.

Οι αναλυτές ερμήνευσαν το σκηνικό ως μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. «Η εικόνα είναι το παν σε αυτή τη σύνοδο και ο Λευκός Οίκος πρέπει να καταλάβει ότι οι πολιτικές του ωθούν άλλες χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές για τα συμφέροντά τους», σημείωσε ο Μανόι Κεβαλραμάνι, επικεφαλής μελετών Ινδο-Ειρηνικού στο Takshashila Institution της Ινδίας.

Παρότι η δημόσια εικόνα έδειχνε ενότητα, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι οι υποβόσκουσες αντιθέσεις δεν εξαφανίζονται. Ο ίδιος ο Κεβαλραμάνι τόνισε ότι «τα οπτικά μηνύματα δεν αμβλύνουν τα ρήγματα που υπάρχουν στην τρόικα Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας».

Από την πλευρά του, ο Αλφρεντ Γου, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, εκτίμησε ότι ο Σι επιδιώκει κάτι πολύ ευρύτερο: «Ο Σι Τζινπίνγκ θέλει ξεκάθαρα να αμφισβητήσει την παγκόσμια τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και να δείξει ότι η Κίνα είναι μια αξιόπιστη και νόμιμη εναλλακτική».

Αναλυτές στην Ινδία επισήμαναν ότι για τον Μόντι το μήνυμα ήταν διπλό: αφενός να δείξει ότι η Ινδία έχει άλλους ισχυρούς συμμάχους, αφετέρου να πιέσει την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει τις πολιτικές της. Η αύξηση των αμερικανικών δασμών σε 50% λόγω των ινδικών αγορών ρωσικού πετρελαίου έχει, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλάξει τα δεδομένα στο Νέο Δελχί.