«Συμμαχία των προθύμων»: Συνεδριάζει την Πέμπτη στο Παρίσι- Παρών και ο Ζελένσκι

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες»

Μια ακόμα σύνοδος των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (4/9) στο Παρίσι, υπό την προεδρία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ παρόντος και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

Ευρωπαϊκή πολιτική πηγή ανέφερε το πρωί ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί την Πέμπτη στη Παρίσι με «πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες», σε μια περίοδο που οι προσπάθειες που καταβάλει η Ουάσινγκτον για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κωλυσιεργεί και προσποιείται ότι θέλει να διαπραγματευτεί, προκειμένου να προετοιμάσει καλύτερα νέες επιθέσεις εναντίον της. Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και προελαύνει στο μέτωπο.

