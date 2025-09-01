Πάτρα: Ακυρώνεται η παράσταση του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου «Μαύρες Πλερέζες»

Back to Top
Ήταν να παιχθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 παράσταση του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, με τίτλο «Μαύρες Πλερέζες» ακυρώνεται, λόγω κωλύματος του θεατρικού σχήματος ilavARTas του πολιτιστικού συλλόγου Σαραβαλίου.

Η παράσταση της Θεατρικής ομάδας ilavARTas του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαραβαλίου «Μαύρες Πλερέζες», σε σκηνοθεσία της Άννας Μπέλλου, ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί την Τετάρτη 3-9 & ώρα 21.00 στο ανοιχτό θεατράκι της Κρήνης.

