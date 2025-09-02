Ταξίδι στο Φως: Απόψε το Κάστρο Ρίου θα πλημμυρίσει με τις διαχρονικές μελωδίες του Σταύρου Ξαρχάκου

Σε επιβλητικά Αρχαία Θέατρα, εκεί όπου ο χρόνος στέκει μέσα στο φως, ο Σταύρος Ξαρχάκος μας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική εμπειρία, αντάξια της ομορφιάς των χώρων.

Το Κάστρο Ρίου γίνεται σκηνή για να αναδειχθεί το πολυσχιδές και βαθιά ελληνικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου — έργο που εδώ και δεκαετίες συγκινεί, εμπνέει και ενώνει γενιές.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, με πολύτιμους συνοδοιπόρους του, τον Δημήτρη Μπάση, την Ηρώ Σαΐα και με τη συνοδεία δέκα κορυφαίων μουσικών μας ταξιδεύει σε χώρους φωτός, χώρους Ιερούς, τοπόσημα της αρχαίας Ελλάδας, οι οποίοι αποτελούν έως σήμερα συμπαντικούς πόλους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και συνεχίζεται με το ίδιο φως, αντανακλώντας τη σταθερή πίστη και αφοσίωση της METLEN στην υποστήριξη του πολιτισμού.

Σταύρος Ξαρχάκος

Ταξίδι στο Φως

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 21:00 | Κάστρο Ρίου

Με τον Δημήτρη Μπάση και την Ηρώ Σαΐα