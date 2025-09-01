Ηλεία: Άνδρας Βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του δήμου Ήλιδας, όπου ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.
Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.
