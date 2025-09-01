Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Άνδρας Βρέθηκε απαγχονισμένος

Ηλεία: Άνδρας Βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του δήμου Ήλιδας, όπου ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.

 

πηγή patrisnews.com

Ειδήσεις Τώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής

Φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης

Αφγανιστάν: Ξεπερνούν τους 800 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό - Ισοπεδώθηκαν τρία χωριά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηλεία Απαγχονισμός

Ειδήσεις