Ηλεία: Άνδρας Βρέθηκε απαγχονισμένος

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του δήμου Ήλιδας, όπου ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.

πηγή patrisnews.com