FIBA για το τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε από το… χέρι την Εθνική Ελλάδας και στην αναμέτρηση κόντρα στη Γεωργία (94-53) και την οδήγησε στην επόμενη φάση του Eurobasket 2025

Η προσήλωση στην άμυνα για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν αυτή που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Εθνική Ελλάδας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει και στο 3ο ματς της γαλανόλευκης στο Ευρωμπάσκετ, “μετρώντας” 27π. (με 1/1τρ.), 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος.

Μάλιστα, η FIBA εστίασε σε αυτό το μοναδικό -και εύστοχο- τρίποντο που επιχείρησε στον αγώνα ο “Greek freak”. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πρώτο του τρίποντο στο Eurobasket 2025 και το έβαλε από τη γωνία στη γ’ περίοδο μετά από ασίστ του Ντίνου Μήτογλου.

Η FIBA “υποκλίθηκε” στον Αντετοκούνμπο, γράφοντας: “Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;”