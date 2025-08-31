Eurobasket 2025: Σαρωτική η Εθνική 94-53 την Γεωργία- Πάει φουλ για την πρωτιά στον όμιλο

Η Εθνική μας σκόρπισε τη Γεωργία και συνεχίζει πρώτη και αήττητη στη διοργάνωση
Η Εθνική Ελλάδας συνέτριψε τη Γεωργία 53-94 , με καταπλήκτικό Γ. Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μήτογλου ήταν ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα με 17 πόντους.
Η Εθνική μας σκόρπισε τη Γεωργία και συνεχίζει πρώτη και αήττητη στη διοργάνωση. Πολύ κοντά στην πρωτιά, αρκεί να είναι σοβαρή και στα δύο τελευταία ματς
