Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις της γαλανόλευκης ο Πατρινός Γιώργος Κυριακόπουλος

Επιστρέφει στις κλήσεις της Εθνικής

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε μία έξτρα κλήση για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να είναι αυτός που προστίθεται.

 

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα το Σάββατο (30/8) στην εντός έδρας αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν και το απόγευμα της Κυριακής (31/8) αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

ΠΗΓΗ: sport24.gr

