Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο Κορινθίας: Ήχησε το 112 για τους καπνούς

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

 Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο στην Κορινθία το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου.

Η φωτιά στο Κιάτο καίει σε κτίριο και λόγω των καπνών το 112 εξέδωσε μήνυμα με το οποίο καλεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα από το 112 αναφέρει: «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

