Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο Κορινθίας: Ήχησε το 112 για τους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο στην Κορινθία το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου.
Η φωτιά στο Κιάτο καίει σε κτίριο και λόγω των καπνών το 112 εξέδωσε μήνυμα με το οποίο καλεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Συγκεκριμένα το μήνυμα από το 112 αναφέρει: «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.
Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
