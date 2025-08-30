Σημαντικές διακρίσεις για τον ΑΣ. ΠΑΛΜΟΣ στο «Gymnastics for Life Challenge»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο ΑΣ. ΠΑΛΜΟΣ στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους – Gymnastics for Life Challenge, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Οι αθλήτριες του συλλόγου κατέκτησαν δύο σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία «Μικρές Ομάδες»:

Χρυσό μετάλλιο με την ομάδα των 16 κοριτσιών

Ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα των 14 κοριτσιών

Την προετοιμασία και καθοδήγηση είχε η προπονήτρια Νίκη Κοτσίφα, η οποία με συστηματική δουλειά και αφοσίωση ανέδειξε το ταλέντο και την ομαδικότητα των αθλητριών, οδηγώντας τες σε υψηλού επιπέδου διακρίσεις.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των γονέων, που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά στηρίζοντας την προσπάθειά τους.