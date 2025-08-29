Πέτρος Ψωμάς: Συγχαρητήρια στους Πατρινούς πρωταθλητές του πόλο

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει: Η Εθνική πόλο των εφήβων που κατέκτησε πρόσφατα το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 της Ρουμανίας είχε στις τάξεις της τέσσερις Πατρινούς: τρεις αθλητές και έναν διοικητικό παράγοντα. Με δύο εξ αυτών συναντήθηκε στην Πάτρα ο Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής του σπιράλ, προκειμένου να τους συγχαρεί και να τους εκφράσει τις ευχές των ανθρώπων της ανεξάρτητης παράταξης της πόλης για «εις ανώτερα» και «πάντα επιτυχίες».

Ο λόγος για τον αρχηγό της αποστολής –και μέλος του Δ.Σ. του ΝΟΠ- Νίκο Φιλόπουλο και τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο, αθλητή του Πανιωνίου, οι οποίοι υποδέχτηκαν χτες στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ την ειδική αντιπροσωπεία του σπιράλ. Τον Πέτρο Ψωμά συνόδευαν ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος και ο Μάκης Κουλούρης, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Αθλητισμός της δημοτικής παράταξης.

Οι εκπρόσωποι του σπιράλ ζήτησαν να διαβιβαστούν τα συγχαρητήρια και στους δύο άλλους Πατρινούς της πρόσφατης εθνικής επιτυχίας: τους πολίστες του ΝΟΠ, Άγγελο Λαμπάτο και Ηλία Αγγελόπουλο. Η επιτυχία της εφηβικής ομάδας του ελληνικού πόλο ήταν μεγάλη, αποτέλεσε μία θετική έκπληξη και ήρθε ως επιστέγασμα των μεγάλων εθνικών επιτυχιών που γνώρισε η ελληνική υδατοσφαίριση φέτος το καλοκαίρι.

«Είναι μεγάλη η επιτυχία σας και χαιρόμαστε που τέσσερις άνθρωποι της Πάτρας συνετέλεσαν καθοριστικά σε αυτήν» δήλωσε ο Πέτρος Ψωμάς, συμπληρώνοντας πως «τόσο διοικητικά, όσο και αγωνιστικά, είναι σπουδαίο να διακρίνεται ο τοπικός αθλητισμός, ενώ παράλληλα αισθανόμαστε περήφανοι για τους νεαρούς αθλητές της πόλης μας που όχι μόνο διακρίνονται αλλά αποτελούν, με τους αγώνες και τη στάση τους, υγιή πρότυπα της τοπικής μας κοινωνίας».

Οι άνθρωποι του σπιράλ έδωσαν δύο συμβολικά δώρα στους εκπροσώπους της Εθνικής και συζήτησαν μαζί τους για την εμπειρία της διοργάνωσης και της διαμονής τους στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας. Συνειδητοποίησαν ότι καλές αυτοδιοικητικές πρακτικές, που αξίζουν να μας παραδειγματίζουν και να μας εμπνέουν, υπάρχουν ακόμα και σε μικρές πόλεις του εξωτερικού, αφορώντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της ζωής των δημοτών, όπως είναι ο αθλητισμός.