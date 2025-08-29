Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Οι Locomondo, το Σάββατο, στην πλατεία Γεωργίου

Ο δήμος της Πάτρας και η αντιδημαρχία Πολιτισμού συμμετέχουν στο GNC 3 on 3 με την διοργάνωση στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου στην πλατεία Γεωργίου, μεγάλης συναυλίας με τους Locomondo.

Για περισσότερο από δύο ώρες οι Locomondo, στο πλαίσιο της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR, από την κεντρική πλατεία της Πάτρας θα ανεβάσουν την... ένταση.

Η καρδιά της πόλης θα χτυπήσει δυνατά και θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή σκηνή μουσικής και διασκέδασης. Όλοι οι δρόμοι το βράδυ του Σαββάτου οδηγούν στο κέντρο της πόλης και την υπαίθρια συναυλία των LOCOMONDO η οποία θα γεμίσει την νύχτα με ήχους, ρυθμό και θετική ενέργεια.

Η συναυλία έρχεται να πλαισιώσει το αθλητικό τριήμερο LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR (29-31 Αυγούστου), που φέρνει στην Πάτρα εκατοντάδες αθλητές, αγώνες street basketball, ψυχαγωγία και παράλληλες εκδηλώσεις.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου Πατρέων.

To τριήμερο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την στήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.