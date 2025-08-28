Βίκυ Καγιά: Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

Back to Top
«Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη»

Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και ξεχώρισε. Η ίδια μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram και ευχαρίστησε για τα αποθεωτικά σχόλια.

Στα 47 της παραμένει άκρως γοητευτική. Απόδειξη οι δημόσιες εμφανίσεις της. 

Η Βίκυ Καγιά επέλεξε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.

«Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να περπατάει στο κόκκινο χαλί, με το στιλ που την έκανε να ξεχωρίσει, κατά τη διάρκεια της πετυχημένης καριέρας της.

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.

