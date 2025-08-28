Πάτρα: Διαμαρτυρία ενάντια στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τοποθετήσεις έκαναν επίσηςε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας και ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του ΓΚΝΠ Άγιος Ανδρέας Μιχάλης Στελλάτος.

Στην πλατεία Τριών Συμμάχων συγκεντρώθηκαν ενώσεις, σύλλογοι και εργαζόμενοι ενώ το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Στην Πάτρα πραγματοποιείται απεργιακή κινητοποίηση στο πλαίο της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν εργαζόμενοι και ιατροί των δημοσίων νοσοκομείων, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα). ν και εργαζόμενοι σε δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί. Αναφορικά με τη στάση εργασία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αυτή κρίθηκε παράνομη και έτσι οι πτήσεις για σήμερα θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Αναφορικά με τα πλοία, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν συμμετέχει στην απεργία και έτσι τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Όπως αναφέρθηκε, ούτε οι πτήσεις θα επηρεαστούν καθώς κρίθηκε παράνομη η 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ).



Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.