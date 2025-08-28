Πάτρα: Στον Ανακριτή ο 60χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Ενώπιον του Ανακριτή Πατρών οδηγείται σήμερα, ο 60χρονος από την Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε οικία συγγενικού προσώπου της ανήλικης στην Πάτρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και, με χρήση σωματικής βίας, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.

Η ανήλικη εξετάστηκε άμεσα από εξειδικευμένους αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση από την Υπηρεσία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα δεν δείχνουν σημάδια βιασμού, ωστόσο η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση θα συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας από τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Παράλληλα, διερευνώνται αναφορές ότι ο 60χρονος προέβη και σε άλλες ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.