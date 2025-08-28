Ρόδος: 36χρονη κατήγγειλε 26χρονο για βιασμό

Μία 36χρονη γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία βιασμού σε βάρος ενός 26χρονου υπηκόου Αλβανίας στην Ρόδο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές.

Πρόκειται για εργαζόμενο ως αρτοποιό σε ξενοδοχειακή μονάδα, ο οποίος προσήχθη από τους αστυνομικούς, έπειτα από την καταγγελία της 36χρονης που εργάζεται ως στρίπερ.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, σύμφωνα με τη λεπτομερή κατάθεση της 36χρονης φερόμενης ως παθούσας ομοεθνούς του, οι δύο τους είχαν γνωριστεί επιφανειακά από την περσινή σεζόν και τον τελευταίο καιρό αντάλλασσαν μηνύματα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.

Ο άνδρας, όπως αναφέρει η γυναίκα, επέμεινε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση. Τελικά, τα ξημερώματα Κυριακής συμφώνησαν να συναντηθούν, ενώ αργότερα μετέβησαν σε παραλία της ανατολικής Ρόδου και εν συνεχεία, παρά τις αντιρρήσεις της, σε κατάλυμα όπου διαμένει προσωπικό εποχικής εργασίας.

Η κατάθεση ελήφθη στις 26 Αυγούστου 2025, παρουσία πραγματογνώμονα-ψυχολόγου, με την παθούσα να περιγράφει ξεκάθαρα τις διαδρομές, τα χρονικά σημεία και τις αντιρρήσεις που, όπως λέει, εξέφρασε επανειλημμένα.

«Ένιωσα τρόμο και αδυναμία να ξεφύγω»

Η γυναίκα καταθέτει πως η γνωριμία της με τον 26χρονο ξεκίνησε περίπου μία εβδομάδα πριν από το καταγγελλόμενο περιστατικό. Όπως ανέφερε, τον είχε συναντήσει και την προηγούμενη σεζόν, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Ένα βράδυ, την ώρα που σχολούσε και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της, εκείνος την πλησίασε, συστήθηκε με το όνομά του και ξεκίνησε να της μιλά. Αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και άρχισαν να επικοινωνούν μέσω της εφαρμογής Viber.

Ακολούθησαν νέες συναντήσεις έξω από το κατάστημα, όπου εκείνος επέμεινε να βγουν μαζί. Η ίδια, όπως υποστηρίζει, αρνήθηκε επανειλημμένα, μέχρι που τελικά πείστηκε να βρεθούν τα ξημερώματα της Κυριακής. Εκείνος εμφανίστηκε με έναν συνάδελφό του και πρότεινε να πάνε όλοι μαζί στη θάλασσα. Παρά τις επιφυλάξεις της, κατέληξαν να συναντηθούν αργότερα το πρωί, με τον νεαρό να την παραλαμβάνει από το σπίτι της και να την οδηγεί σε παραλία της ανατολικής Ρόδου.

Η γυναίκα εξήγησε ότι μετά από λίγες ώρες εκείνος πρότεινε να συνεχίσουν στο σπίτι του, σε ένα παλιό ξενοδοχείο όπου διαμένουν εποχικοί εργαζόμενοι. Παρότι εκείνη αρνήθηκε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος έστριψε το αυτοκίνητο και την οδήγησε στο δωμάτιό του, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αφού της πρότεινε να κάνει ντους, κάθισαν μαζί και εκείνη παρατήρησε γυναικεία αντικείμενα στο μπάνιο, γεγονός που την ανησύχησε.

Όπως περιέγραψε στις αρχές, ενώ αρχικά η συμπεριφορά του ήταν τρυφερή, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βίαιη. Ανέφερε ότι τη φίλησε, την αποκάλεσε «μωρό μου» και αμέσως μετά την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, παρά τις αντιρρήσεις της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο νεαρός άσκησε σωματική βία, την άρπαξε από τον λαιμό και τα μαλλιά, την ύβρισε και την ακινητοποίησε για να ολοκληρώσει την πράξη. Η ίδια περιέγραψε ότι ένιωσε τρόμο, ότι έπαθε κρίση πανικού και ότι προσπαθούσε να παραμείνει ψύχραιμη ώστε να αποφύγει χειρότερη βία.

Αργότερα, κατάφερε να αποχωρήσει, ωστόσο ο νεαρός επέμεινε να τη συνοδεύσει πίσω στη Ρόδο. Στη διαδρομή, όπως κατέθεσε, εκείνος της κρατούσε το χέρι και της ζητούσε να τον ξανασυναντήσει, ενώ σε κάποια στιγμή σταμάτησε σε περιοχή κοντά στα Κοσκινού, ζητώντας της «μια αγκαλιά». Η ίδια αρνήθηκε και επέμεινε να επιστρέψει σπίτι της. Όταν έφτασαν, εκείνος την πήρε αγκαλιά πριν την αφήσει, ενώ αργότερα της έστελνε μηνύματα με τρυφερούς χαρακτηρισμούς.

Η γυναίκα δήλωσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της, διέγραψε την εφαρμογή επικοινωνίας και δεν μίλησε σε κανέναν, παραμένοντας σε κατάσταση σοκ. Το βράδυ εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό σε γειτόνισσά της, ενώ το επόμενο πρωί, όταν είδε τον ίδιο να την περιμένει ξανά έξω από το κατάστημα όπου εργάζεται, αισθάνθηκε ότι απειλείται.

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι εκείνος είχε παραβιάσει το αυτοκίνητό της, αφήνοντας στο κάθισμα τρόφιμα, και στη συνέχεια την ακολούθησε με το δικό του όχημα σε δρόμους της πόλης, μέχρι που εκείνη άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε κατευθείαν στην Αστυνομία.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια των πράξεων δεν υπήρξε συναίνεση, ότι αρνήθηκε ρητά, ότι δέχθηκε σωματική βία και ότι φοβήθηκε πως ο 26χρονος θα μπορούσε να της προκαλέσει σοβαρό κακό.

Η στάση του 26χρονου και ο ισχυρισμός της συναίνεσης

Ο αλλοδαπός αρνείται τις αποδιδόμενες πράξεις. Ισχυρίζεται ότι η επαφή ήταν συναινετική, δηλώνει ότι έχει αναπτύξει έντονα συναισθήματα για τη γυναίκα και υποστηρίζει ότι την περίμενε έξω από το κατάστημα στις 07:00 «για να της δώσει πρωινό», ένα κρουασάν, προβάλλοντας την κίνηση αυτή ως ένδειξη ενδιαφέροντος και όχι εκφοβισμού.

Κατά την προσαγωγή του στο ΑΤ Αρχαγγέλου, η οποία έγινε από κλιμάκιο της ΟΠΚΕ, η θέση του παρέμεινε αμετάβλητη: απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή βίας και μιλά για σχέση συναίνεσης.

Η παρέλευση του αυτοφώρου σήμαινε ότι δεν κατέστη δυνατή η σύλληψη. Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και στον σχηματισμό δικογραφίας για βιασμό, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, λήφθηκε λεπτομερής κατάθεση της γυναίκας παρουσία πραγματογνώμονα-ψυχολόγου, ενώ έχουν δοθεί οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις για ιατροδικαστική αξιολόγηση και ανάλυση τυχόν ψηφιακών ιχνών από τις εφαρμογές επικοινωνίας που αναφέρονται.

Στην παρούσα υπόθεση, η 36χρονη περιγράφει ότι βρισκόταν σε κατάσταση κόπωσης και έλλειψης ύπνου, στοιχεία που, όπως λέει, επηρέασαν τη δυνατότητά της να αντιδράσει έγκαιρα και αποφασιστικά.

Παρά το ότι ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να δυσχερανθεί όταν το λουτρό ακολουθεί αμέσως το συμβάν, η δικογραφία αναμένεται να στηριχθεί σε ένα πλέγμα ενδείξεων: χρονική ακολουθία των συναντήσεων, ψηφιακά ίχνη επικοινωνίας, τυχόν κάμερες διαχείρισης πρόσβασης στο κατάλυμα εποχικών, καθώς και μαρτυρίες τρίτων όπου προκύπτουν. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αναφορές της γυναίκας ότι δεν είχε καταναλωθεί αλκοόλ, ότι έγινε χρήση βίας και ότι στη συνέχεια φοβήθηκε τόσο ώστε να διακόψει την εφαρμογή μηνυμάτων, πριν επανεμφανιστούν νέες επαφές από άγνωστους αριθμούς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, κατόπιν της προσαγωγής στο ΑΤ Αρχαγγέλου, θα τεθεί υπό την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα. Θα αξιολογηθούν εξονυχιστικά οι καταθέσεις, τα χρονικά δεδομένα, τα ψηφιακά ίχνη από εφαρμογές και συσκευές, καθώς και κάθε διαθέσιμο αποτύπωμα της φυσικής παρουσίας των δύο πλευρών σε σημεία που αναφέρονται.