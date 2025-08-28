Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Δυτική Ελλάδα: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της  Αττικής καθώς και σε τρεις ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία 3 βρίσκονται Αχαΐα και Ηλεία.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
-Περιφέρεια Κρήτης

Ειδήσεις Τώρα

Ινδία: Η στιγμή που καταρράκτης «καταπίνει» 22χρονο Youtuber

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα- Συγκέντρωση στην Πάτρα

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Ειδήσεις