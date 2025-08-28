Δυτική Ελλάδα: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Αττικής καθώς και σε τρεις ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία 3 βρίσκονται Αχαΐα και Ηλεία.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

-Περιφέρεια Κρήτης