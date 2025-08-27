Πάτρα: Συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου για την άρδευση των πυρόπληκτων περιοχών

Σε άμεση αποκατάσταση του κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου στη Βούντενη Πατρών, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά, προχωρά η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και τον τοπικό ΤΟΕΒ, ώστε να εξυπηρετηθούν ξανά οι κάτοικοι και οι καλλιέργειες της περιοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης.

Συγκεκριμένα: "Σε άμεσες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το δίκτυο άρδευσης στην πληγείσα από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχή της Βούντενης του Δήμου Πατρέων προχωρά η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης επισκέφθηκε το σημείο με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ της Βούντενης κ. Θεόδωρο Καραθανάση, έχοντας την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την σχεδόν ολοσχερή καταστροφή του αρδευτικού δικτύου από την πυρκαγιά. «Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση των σωλήνων άρδευσης και συνολική αποκατάσταση του δικτύου, έτσι ώστε να μπορέσουν και πάλι να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να αρδευθούν οι καλλιέργειες» σημείωσε ο κ. Ζαΐμης εξηγώντας ότι «σε συνεννόηση και απόλυτη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Πατρέων κ. Παναγιώτη Μελά, αλλά και τον τοπικό ΤΟΕΒ, προχωρούμε μαζί με τον Δήμο στην άμεση αποκατάσταση της άρδευσης. Ήδη, από τις επόμενες ημέρες συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ξεκινούν την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου. Είναι από τις αυτονόητες ενέργειες, που εντάσσονται στις ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει και που θα γίνουν όπου χρειαστεί στα πυρόπληκτα σημεία, ώστε να επιστρέψουν οι πληγείσες περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές στην κανονικότητα».