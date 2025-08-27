Νέο χειρουργείο για τον Άρη Μουγκοπέτρο

«Μετά από τέσσερις μήνες είμαι και πάλι στο ίδιο δωμάτιο»
Ένα νέο χειρουργείο στο χέρι του έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, στο πλαίσιο της αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από τέσσερις μήνες, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού που συμμετείχε, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο μουσικός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πως βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου είχε νοσηλευτεί μετά το συμβάν, που έλαβε χώρα στα Τριπόταμα Αχαΐας.
Σε βίντεο που κοινοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε τον γιατρό του λέγοντας: «Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στο χέρι μου, θέλω να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Εμμανουήλ Σταυρίδη, τον γιατρό μου. Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου, ότι θα πάνε όλα καλά».
Η ανάρτησή του
Σε δεύτερη ανάρτηση που έκανε ο μουσικός, μοιράστηκε φωτογραφίες του από το ΚΑΤ, σημειώνοντας: «Μετά από 4 μήνες και κάτι είμαι εδώ και πάλι. Στο ίδιο δωμάτιο με τους ίδιους αξιαγάπητους ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και την υπέροχη εξυπηρέτηση του προσωπικού και της ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ανέφερα τον κάθε ένα ξεχωριστά για την αγάπη και τη συμπαράσταση που μου δίνουν! Συνεχίζουμε δυνατά βήμα βήμα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα».
